元フジテレビアナウンサーでタレントの高橋真麻が５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。体力が極端にないことを明かす一幕があった。今回は「体力がありすぎる女ＶＳ体力がなさすぎる女」。体力がない代表として出演の高橋は「私は歩くのが遅いので、常に夫が３メートルから５メートル先にいるんですよ。一緒に並んで歩いてないんですね」と話し出した。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田