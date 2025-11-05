Snow Manの岩本照さん、渡辺翔太さん、ラウールさんが4日、『六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション点灯式』に登場。ラウールさんが、クリスマスにメンバーとしたいことを明かしました。今年のクリスマスに、メンバーとしたいことを聞かれた渡辺さんは、「Snow Manと過ごさないといけないんですよね？」と悩む様子を見せ、「我々ちょうど12月23日から東京ドームでコンサートがあるんですよ」とクリスマスの予定を明かしました。続