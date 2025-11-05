俳優の磯村勇斗さん（33）とAぇ! groupの末澤誠也さん（31）が5日、映画『mentor』（2026年秋公開予定）でW主演することが発表され、コメントを寄せました。15年前に花火遊びによってアパートを全焼させてしまった過去を持つ二人の主人公・益子龍之介と上谷拓海。映画では二人の前に再び現れた被害者の男・埜本の存在によって、心を揺らし、運命を狂わせていく様子が描かれます。磯村さんは、罪に蓋をし、アーチェリーの日本代表候