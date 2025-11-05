百貨店各社は５日、来年の正月に販売する福袋の内容を発表した。史上最高値で推移する純金を使った１点ものの豪華な商品のほか、価格高騰が続くコメを割安で提供する福袋など顧客の取り込みに工夫を凝らしている。高島屋は人気漫画「キャプテン翼」作者の高橋陽一さんとコラボし、実物大の純金製サッカーボール（直径約２２センチ、約３キロ・グラム）と、主人公のフィギュア（高さ約１０センチ、約８０グラム）のセットを１人