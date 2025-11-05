５日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０が決定したことを報じた。同番組では、来月１２日には今年１年の世相を表す漢字一文字が発表されることも報道。自身の「今年の一文字」を聞かれたキャスターを務める井上貴博アナウンサーは「その言葉を見て、この年だなとパッと分かった方がいいと思う」と