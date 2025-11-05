ドル買い反応、米ＡＤＰ雇用統計が予想上回るドル円一時１５３．８８近辺＝ＮＹ為替 １０月米ＡＤＰ雇用統計は、民間雇用者数が４．２万人増となった。市場予想３万人増を上回った。米債利回り上昇とともにドル買いの反応が広がっている。ドル円は一時153.88レベルまで上昇。ユーロドルは1.1490台から1.1480台へと小幅に低下。米１０年債利回りは４．０９％台と４．１０％の節目水準に接近した。全般的には小幅の値動