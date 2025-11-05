東京都は5日、「空飛ぶクルマ」を遅くとも2027年度中に、一定の期間を設けて商用運航する方針を明らかにしました。小池百合子 都知事「2030年の市街地での展開に向けまして、空飛ぶクルマの実装を加速することで東京のゲームチェンジャーの役割、けん引役を担っていきたい」東京都は5日、空飛ぶクルマの商用運航に向けた施策について、民間企業などと話し合う3回目の会合を開きました。この中で、都は民間企業とともに3種類の