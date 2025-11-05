横浜FCスタジアムMCの三田萌日香さんが披露した大胆ショットがファンの反響を呼んでいる。三田さんは「いい(11)推し(04)の日」となる11月4日に自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)やインスタグラム(@_m_m_monika)を更新。「いい推しの日」と記し、白いビキニを着たグラビア撮影のオフショットを投稿した。ユーザーからは「メチャクチャ可愛すぎる」「貴重な水着姿!」「素敵」「す、素晴らしい!!」「スタイル抜群」「綺麗なS字