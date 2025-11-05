セ、パ両リーグは5日、26年のセ・リーグ公式戦や交流戦などの日程を発表した。セは3月27日に巨人―阪神戦、DeNA―ヤクルト戦、広島―中日戦で開幕し、交流戦を含め各球団143試合が組まれた。セは24年の上位3チームに開幕カードの開催権が与えられる。阪神は2位だったが、ビジターの巨人戦で開幕を迎える。その理由は、まず甲子園球場で高校野球の春の選抜大会が開催中のため。さらに京セラドーム大阪がオリックス戦で使用