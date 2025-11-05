昨年6月に脊髄梗塞を発症した「体操のお兄さん」ことタレントの佐藤弘道（57）が5日、自身のSNSを更新。初孫に初めてミルクを飲ませたことを報告した。4日に「おじいちゃんになりましたぁ〜」と初孫の誕生を報告していた佐藤。「初孫に初めてミルクを飲ませました！」と孫にミルクを飲ませる写真を公開した。「一気に飲んでくれました。ヤバ過ぎるくらい、かわいいです」とメロメロの様子。「孫バカ発令中！！！」と続けた。