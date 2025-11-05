UNFAIR RULEが、配信EP『ひびのかけら』を本日リリースした。そして、そのEPツアー＜UNFAIR RULE “ひびのかけら”tour＞の追加公演も発表となった。◆UNFAIR RULE 動画今回追加公演として発表されたのは、2026年2月8日の東京・渋谷Spotify O-WESTのワンマン公演。その直前に行われる1⽉28⽇の東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO公演が開催4カ月前にして早々にチケットソールドアウトとなり、ファンから要望の声を受けての追加