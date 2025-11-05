少年キッズボウイが、12月10日にリリースするEP『もっと少年キッズボウイ』のアートワークと商品の詳細情報を一挙に発表した。◆少年キッズボウイ 動画メジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』は、新曲を含む全6曲収録で、初回限定盤と通常盤の2形態でリリースされる。初回限定盤には、2025年2月24日に東京・渋谷7th FLOORにて行ったバンド初のワンマンライブ＜少年キッズボウイのお楽しみ会 「名前をつけてよEP」リリースイベン