「もうすぐ付き合えそう」そんな期待を抱いていたのに、男性から突然「付き合う気はない」と言われてしまった経験はありませんか？実は男性の心理は女性が思っている以上に複雑。そこで今回は、男性が交際直前で引いてしまう「理由」について解説します。本命が別にいた器用な男性の場合、あなたとの関係を楽しんでいても、実は心の奥では別の女性を本命として意識していた可能性があります。そして本命の女性との関係に進展があっ