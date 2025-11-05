昨夏のパリ五輪を最後に引退した元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さんが５日までに、自身のＳＮＳを更新。愛犬との家族写真を公開した。古賀さんは「ここ１ヶ月。ほぼ、犬！ＬＯＶＥ」と題してインスタグラムを更新。古賀さんが散歩する姿や、愛犬と添い寝する姿、夫でバレーボール男子元代表の西田有志と愛犬が同じポーズをとる写真などを公開した。この投稿には「犬が似てくるのか、飼い主が犬に似てくるのか…