巨人の石塚裕惺内野手が５日、オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ、１３日開幕）に参加するため、羽田空港発の飛行機で出発した。高卒１年目の今季は開幕直前の３月に左手有鉤（ゆうこう）骨を骨折。７月には左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷と二度の故障に見舞われたが、最終的に２軍で打率３割２分７厘と高卒ルーキーらしからぬ成績を残した。９月中旬には１軍に昇格し、プロ初安打を９月２３日の広島戦（マツダス