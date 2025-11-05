オープンシグナル（Opensignal）は2025年10月版の「モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート」を発表した。 NTTドコモとau、ソフトバンク、楽天モバイルの回線が評価され、全体ではauが信頼性エクスペリエンスや一貫した品質、ユーザー体験の指標など多くの指標で受賞しており、ドコモが全体および5Gのカバレッジなどで受賞、ソフトバンクは全体のダウンロードスピ