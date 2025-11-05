13歳差の夫婦YouTuberが、子どもの前で「連れ子邪魔だった？」と聞く動画が炎上している。実際に継父と暮らした女性に話を聞くと、彼女も屈辱的な仕打ちを受けたという。「今でも母と継父を許せない」と話してくれた。※サムネイル画像：PIXTA All About

40歳の妻と27歳の夫...13歳差の夫婦YouTuberが物議を醸す

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 13歳差の夫婦YouTuberの動画が物議を醸している
  • バツイチの妻には2人の子どもがおり、連れ子再婚だったそう
  • 夫は「邪魔だった......かもね」と答えるが、後味が悪い内容となっている
記事を読む

おすすめ記事

  • 孫の誕生日プレゼントに「高すぎるからイヤ！」自分以外のことにはケチり続けた義母の末路
    孫の誕生日プレゼントに「高すぎるからイヤ！」自分以外のことにはケチり続けた義母の末路 2025年11月3日 20時31分
  • 担当編集さんがタイへ！ 彼女が来て1週間、連絡を入れてみたら驚きの状態に
    担当編集さんがタイへ！ 彼女が来て1週間、連絡を入れてみたら驚きの状態に 2025年10月27日 21時11分
  • 子どもは連れていって？自分は預けるくせに…夫の非常識すぎる提案に言葉を失った｜私は夫との未来を諦めない【ママリ】
    子どもは連れていって？自分は預けるくせに…夫の非常識すぎる提案に言葉を失った｜私は夫との未来を諦めない【ママリ】 2025年11月5日 11時0分
  • なぜ私がいるのに、実家の親に頼るの？ 嫁にモヤモヤしていたけど →『思わぬ本音』を聞きホロリ
    なぜ私がいるのに、実家の親に頼るの？ 嫁にモヤモヤしていたけど →『思わぬ本音』を聞きホロリ 2025年10月31日 20時1分
  • 「連れ子邪魔」発言が炎上中の夫婦YouTuberの告白40分「完全にネタでした」…警察出動騒動の裏にある本音と“指導の内容”
    〈本人告白40分〉「連れ子邪魔」発言が炎上中の夫婦YouTuberは「完全にネタでした」…警察出動騒動の裏にある本音と“指導の内容” 2025年11月5日 18時9分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か　28歳母逮捕
    2. 2. 「おじさんが人と…」投稿が炎上
    3. 3. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    4. 4. 婚約者の裏の顔に「吐き気」
    5. 5. 性的内容メモ貼付か 74歳女逮捕
    6. 6. 娘が転落死 下半身がない状態
    7. 7. 松重豊への「おわび」理由に納得
    8. 8. 「着る医療機器」一部を回収へ
    9. 9. 住宅で強盗傷害、3人逃走中 栃木
    10. 10. 主婦殺害事件「容疑者の素顔」
    1. 11. 永野芽郁「20字の強気コメント」
    2. 12. アイドル コーラ写真で彼氏バレ
    3. 13. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
    4. 14. 草間逮捕から1カ月 黒歴史認定か
    5. 15. 流行語大賞 ノミネート語30決定
    6. 16. 大谷の行動に「やめなさい」反響
    7. 17. 「1855」電話の詐欺被害が急増
    8. 18. 熱愛報道 NiziUに大ダメージか
    9. 19. 千葉はクマ出没しない県 なぜ?
    10. 20. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
    1. 1. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か　28歳母逮捕
    2. 2. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    3. 3. 性的内容メモ貼付か 74歳女逮捕
    4. 4. 住宅で強盗傷害、3人逃走中 栃木
    5. 5. 主婦殺害事件「容疑者の素顔」
    6. 6. 流行語大賞 ノミネート語30決定
    7. 7. 「1855」電話の詐欺被害が急増
    8. 8. 千葉はクマ出没しない県 なぜ?
    9. 9. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
    10. 10. 「りらいぶ」がシャツとスパッツ４８万着を自主回収、「遠赤外線血行促進」の定義に該当せず
    1. 11. 駅弁で食中毒 6億円超の賠償請求
    2. 12. 元従業員か 会社事務所で暴れる
    3. 13. 肝試しで廃校に侵入か 17歳逮捕
    4. 14. 主婦殺害 動機発表できない段階?
    5. 15. 78歳運転手、直前に発作か　免許返納の検討も　加古川多重事故
    6. 16. 生徒重傷 教諭の逮捕を受け謝罪
    7. 17. 心臓破裂の遺体 50代男性を聴取
    8. 18. 警察官の受験者数、１５年で３分の１に…育休や有給取得率の高さ・「職員寮きれい」など人材確保へＰＲ
    9. 19. 主婦殺害事件「どこかでゆがみ」
    10. 20. 社民・福島みずほ党首「考えを改めてほしい」　新垣邦男議員の離党表明受け　離党届については一旦本人に送り返す
    1. 1. 娘が転落死 下半身がない状態
    2. 2. 高市首相の説明に「大音量ヤジ」
    3. 3. ウ大統領 日本語で高市氏に感謝
    4. 4. 政治とカネ 玉木氏が異例の質問
    5. 5. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
    6. 6. 舌出しが波紋 宮城県知事が釈明
    7. 7. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
    8. 8. 偽カメラマンが語る将来→親怒り
    9. 9. 現地妻投稿の元議員 第二の炎上
    10. 10. 高市首相がウクライナ・ゼレンスキー大統領と初の2国間電話首脳会談
    1. 11. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
    2. 12. 生活費がない PayPay利用停止に
    3. 13. 「誰もがひとりの人間として認められる場所」 “伝説の支配人”が語る、歌舞伎町の本質的な魅力とは。
    4. 14. ハマっていて動けない 兄が死亡
    5. 15. 特区民泊、29市町村停止へ　大阪府、離脱意向受け発表
    6. 16. 万博テント 閉幕後の行き先発表
    7. 17. ツキノワグマ食べた 注目集める
    8. 18. 高市氏は「現地妻」発言を謝罪
    9. 19. 高市首相のロックな神対応に絶賛
    10. 20. 韓国映画「軍艦島」に政府が言及
    1. 1. 宇宙ごみ 中国の宇宙船に衝突か
    2. 2. 日本人の台湾でのマナーが物議
    3. 3. 韓国で日本人死傷 30代男を逮捕
    4. 4. 韓国で日本人親子死傷 男が謝罪
    5. 5. オレンジ球体が飛行 メキシコ
    6. 6. 日本の富裕層が海外流出? 解説
    7. 7. 鼻にiPhone 英スターが実刑
    8. 8. 「社会主義者」NY市長に疑念も
    9. 9. 英国王 イシグロさんに授賞
    10. 10. 少子高齢化「未来の啓示録」注目
    1. 11. 米ニューヨーク市長選、民主党候補のマムダニ氏勝利へ　CNN予測
    2. 12. 野原ひろしの美食に隠された秘密
    3. 13. NY市長選 マムダニ氏が勝利確実
    4. 14. 中国 日本人のビザ免除措置延長
    5. 15. 中国人「日本はおかしい場所」
    6. 16. 米南部で貨物機が墜落、7人死亡　11人負傷、地上で巻き添えか
    7. 17. 台風25号 セブ島中心に被害が
    8. 18. 米がガザに多国籍部隊派遣へ
    9. 19. 米の一部閉鎖 過去最長の記録
    10. 20. 米貨物機墜落の死者9人に
    1. 1. 日郵 クマ出没で配達見合わせも
    2. 2. 重工3社 最高益の裏側にリスクも
    3. 3. ホンダの小型EVは「エンジン車」
    4. 4. 「三菱UFJの本気見た」ポイ活
    5. 5. ホンダ SUV向けHV車台を開発
    6. 6. 政府 民間議員をほぼ一新へ
    7. 7. 車所有を続けるといくらかかる?
    8. 8. 不動産価格 高騰の根源は日本
    9. 9. くら寿司「極上かに」フェア開催
    10. 10. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    1. 11. 来年の福袋、目玉は「金」と「食」…純金のサッカーボールにコメの定期便や玄米３０キロも
    2. 12. 副業させて 4回申請も全部不許可
    3. 13. 小幅な値動き ユーロドルを圧迫
    4. 14. ヤマハ大幅続伸 最終利益は?
    5. 15. くら寿司「鬼滅の刃」で大躍進
    6. 16. ポンドドル1.3000付けきれずも高値圏=ＮＹ為替
    7. 17. 高市政権は最初の難関｢防衛費増額｣をどう賄うか
    8. 18. 【思わずぎゅっとしたくなる愛おしさ…】はしあさこデザイン「鉄腕アトム ブラインドBOX」登場！T-BASE池袋P′PARCO店で発売
    9. 19. USJ入場券、返礼品に　大阪市、ふるさと納税
    10. 20. NY株、小動きで始まる
    1. 1. ヤマトが午前発送で当日届く「宅急便当日配送サービス」、同一都道府県内運賃も新設
    2. 2. SBは「評価基準がおかしい」
    3. 3. 子どもの不可解な集団失踪事件
    4. 4. Apple 低コストのノートPC参入か
    5. 5. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
    6. 6. ソフトバンク 第2四半期の感触は
    7. 7. 2画面スマホ『M』や『Galaxy Note8』『Xperia XZ1』などスマートフォン11機種とタブレット2機種を発表　ドコモ2017-2018年冬春モデル発表会レポート
    8. 8. 塩野義製薬がkintoneでデータウェアハウスを中心としたデータ活用基盤を構築
    9. 9. 楽天ペイでお得に決済する方法
    10. 10. スマホで試合撮影 便利な機能
    1. 11. 日本は「先進デジタル国家」評価
    2. 12. 包丁の切れ味が復活する研ぎ器
    3. 13. マウスコンピューター、長野県内の小中学生対象のプログラミングコンテストに協賛
    4. 14. DJIが体験型ストアを併設した公認のドローン飛行施設『DJI ARENA BY JDRONE TOKYO』を10月21日にオープン
    5. 15. クリスマスプレゼントに「ディズニー／ピクサー」の名作はいかが？　作品に合わせたラッピングアイデアが楽しい！
    6. 16. 今週の秋葉原情報 - Threadripper向けROGマザーにATXモデル、両面発光のRGB LEDファンも
    7. 17. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    8. 18. 「iPhone 17 Pro」どう変わった?
    9. 19. 東京ディズニーランド『クリスマス・ファンタジー』#1 谷口彩菜さんと写真巡り - GetNews girl XMAS トップフォト
    10. 20. 「iOS14」さっそく脱獄される?
    1. 1. 大谷の行動に「やめなさい」反響
    2. 2. 真美子さんにメロメロ 写真反響
    3. 3. 由伸と熱愛報道の美女 恋人遍歴
    4. 4. ダルビッシュに地元司会者が暴言
    5. 5. ファンの要求に大谷の妻が大笑い
    6. 6. 山本由伸のブルペン準備に驚き
    7. 7. 真美子さんの「旧型iPhone」注目
    8. 8. MVP候補に「なぜ、ソト」疑問が
    9. 9. 真美子さん「確固たる庶民感覚」
    10. 10. 疑惑の判定物議の1球が再注目
    1. 11. 日本代表 新ユニホームを発表
    2. 12. 日本代表 新ユニは「水平線」
    3. 13. メッツ 主力2人が契約破棄→FAに
    4. 14. MLBで山本由伸のブルペン志願
    5. 15. 日本代表 新ユニを発表
    6. 16. 大谷 パレードで見せていた変顔
    7. 17. 負傷のモロッコ代表 長期離脱へ
    8. 18. MLB選手 パレード後に特技披露
    9. 19. TOTOジャパン 日本で開催のワケ
    10. 20. 仙台育英高「いじめ重大事態」へ
    1. 1. 「おじさんが人と…」投稿が炎上
    2. 2. 永野芽郁「20字の強気コメント」
    3. 3. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
    4. 4. アイドル コーラ写真で彼氏バレ
    5. 5. 草間逮捕から1カ月 黒歴史認定か
    6. 6. 熱愛報道 NiziUに大ダメージか
    7. 7. 指原 動画炎上でエルメス購入
    8. 8. THE W 2025 決勝進出者8組発表
    9. 9. Cocomi バレー小川智大と交際か
    10. 10. NHKに批判「文化を貶された」
    1. 11. THE W決勝進出者８組決定　５組が初　おかずクラブ、ぼる塾、キンタローら落選
    2. 12. さんま御殿 途中退席ハプニング
    3. 13. 沢口靖子の変貌に懸念が広がる
    4. 14. 連れ子巡り炎上 夫が「恨み節」
    5. 15. 斉藤暁 突然届いた元妻の訃報
    6. 16. DOWNTOWN＋に「中居氏出すなよ」
    7. 17. 伝説の米バンド 元ボーカル死去
    8. 18. ぼる塾ら敗退 波乱の「THE W」
    9. 19. 国分が恐怖か 日テレ会見に唖然
    10. 20. NiziU・NINA 若井にゾッコンか
    1. 1. 婚約者の裏の顔に「吐き気」
    2. 2. 身長115cm 母になった女性の育児
    3. 3. 義母との同居は「絶対無理やわ」
    4. 4. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
    5. 5. 妻が女風へ? 下着が赤くなった日
    6. 6. 妻が結婚を決めた決定的な理由
    7. 7. コージー 4種のチーズスイーツ
    8. 8. GWのスエード風アイテムが注目
    9. 9. 無印のセーター センス光る1枚
    10. 10. 差し色に使えるユニクロアイテム
    1. 11. 不倫肯定派 フラれた後に後悔
    2. 12. 「新人がHSP」上司とすれ違い
    3. 13. ケンタ福袋 人気商品がグッズ化
    4. 14. 「脚と一体化」美形ブーツに注目
    5. 15. 娘の人生を否定? 親の暴言に驚き
    6. 16. 「命は3万円」惜しむ祖母と医師
    7. 17. ヤマハの「旅する防音室」が開催
    8. 18. 妻の裏切りを確信 夫の本音とは
    9. 19. 高見えするダイソーのトート
    10. 20. FRAY I.DとReebokが「別注」に