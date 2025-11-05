高市首相は5日夜、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行いました。高市首相とゼレンスキー大統領の2国間での電話会談は初めてです。およそ30分間の会談で高市首相は、ウクライナの復旧・復興に向けた支援を引き続き実施していくことを伝えたということです。その上で高市首相は「ウクライナ戦争の帰結は、国際秩序に影響を及ぼすとの問題意識を持って今後もウクライナの取り組みを力強く後押ししていく」と強調したという