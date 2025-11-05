国の財政運営を議論する有識者会議、「財政制度等審議会」が始まり、片山財務相は積極財政と財政健全化を両立する議論を求めました。片山財務相「高市総理の政策に国民が反応してくれた背景には、やはり強い経済を構築するため『責任ある積極財政』を実行することに、非常に期待があったものとして」高市内閣で初となる財政審で、片山財務相は、投資の促進など戦略的な「財政出動」と、「財政健全化」の両立が必要だと述べ、有識者