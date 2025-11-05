ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTにとって初のベストアルバムが、『オリコン週間デジタルアルバムランキング』で、自身通算2作目の1位を獲得しました。5日に発表された同ランキングで、ベストアルバム『BE:ST（ベスト）』が、初週ダウンロード数0.7万DLで1位を獲得し、自身通算2作目の1位となりました。本作は、デビュー4周年を記念したBE:FIRST初のベストアルバムで、ジャクソン5のデビュー曲『帰ってほしいの』（原題『I Want