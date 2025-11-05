オーストラリア・ウインターリーグに参加する巨人の石塚裕惺内野手（１９）、荒巻悠内野手（２３）、育成の代木大和投手（２２）、田村朋輝投手（２１）が５日、羽田発の航空機でシドニーへ向けて出発した。今季が高卒プロ１年目の石塚は、９月に１軍昇格を果たしてプロ初安打も記録。２年目の飛躍を期待されての“武者修行”となるが「違う環境の中で、結果を出せるような取り組みを１カ月半通してできればと思う」と意気込み