豊漁により漁獲枠を超えたため、一部で停止命令が出ているスルメイカ漁について、水産庁は年間の漁獲枠を1800トン引き上げる案を示し、了承されました。ただ、依然、漁獲量が枠を超えているため停止命令は続きます。きょう開かれた国の審議会では、スルメイカ漁全体の漁獲枠を現在の2万5800トンから2万7600トンに引き上げることで了承されました。9月にも増枠していて、連続の引き上げです。長年、漁獲量が減少していたスルメイカ