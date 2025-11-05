11月5日午後、静岡県富士市の県道で車が道路を横断していた高齢者2人をはね、女性1人が死亡しました。車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として車の行方を追っています。 【写真を見る】ひき逃げ事件があった富士市の現場 警察によりますと11月5日午後6時半頃、富士市松岡の県道で西に向かって走ってきた軽四貨物車が道路を渡っていた歩行者2人をはねて現場から逃走しました。 はねられたのはいずれも近くに住む77歳