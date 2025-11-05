明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★今日のあなたはとてもさえています。思い立ったらすぐ実行に移す事ができるでしょう。今日は課題に取り組むのに最適な日です。B型の運勢……★★★☆☆美意識が高まり、ファッションセンスが光る一日。貴方の魅力がクローズアップされ、周囲から注目されます。新しいアイテムをゲットするのも吉。O型の運