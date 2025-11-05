今年2月、新潟県燕市内で10代女性と共謀の上、20代男性から現金を脅し取ろうとした疑いで少年4人が逮捕されました。恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、三条市に住む会社員の男(19)、長岡市に住む建設作業員の男(19)、長岡市に住む専門学校生の男(18)、三条市に住む無職の男(18)の4人です。4人は10代女性と共謀して2月下旬、燕市内の商業施設の駐車場で20代の男性に「俺の彼女に何してんだよ」などと怒鳴り現金を脅し取ろうとした疑