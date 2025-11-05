ヨーロッパ南東部、ボスニア・ヘルツェゴビナの高齢者住宅で火災が発生し、11人が死亡しました。ボスニア・ヘルツェゴビナの北部ツズラにある高齢者住宅で4日、火災が発生しました。ロイター通信などによりますと、これまでに11人が死亡、けが人は30人に上っています。9階建ての建物の7階から出火したということですが、原因はわかっていません。高層階には、病気の高齢者や自力で動くことができない高齢者が入居していたと報じら