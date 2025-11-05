Snow Manの岩本照さん、ラウールさん、渡辺翔太さんが4日、都内で行われたイルミネーションの点灯式に登場しました。3人が登場したのは『六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション点灯式』。約400メートル続く六本木けやき坂通りを約93万灯のLEDが彩るイルミネーションです。■ランウェイを歩き登場ランウェイを歩き登場した3人。“今日の衣装のポイント”を聞かれると渡辺さんが「衣装のポイントの前に一つ、つっこみたいんですけど