日本共産党の田村智子委員長は５日、衆議院本会議で代表質問を行ったあと、国会内で記者会見を開いた。日本維新の会・藤田文武共同代表は、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版が報じた自身に関する公金還流疑惑をめぐり、自身のＸ（旧ツイッター）で同紙記者の名刺を投稿（１０月３０日）して物議をかもした。これを受けて同紙編集局は４日に藤田氏がＸに同紙記者の名刺を公表した画像の削除と記者への謝罪を申し入れた。