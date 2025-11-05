■なぜ？家計を管理してる妻がお金を請求し…「ある日、家族でスーパーに行ったんです」義弟はそう切り出しました。日曜の夕方、息子を連れて3人で買い物をしていたそうです。「レジで会計になって、彼女が振り向いて言ったんですよ。『財布出して』って」私は思わず眉をひそめました。「彼女にお金を渡してなかったの？」と聞くと、「いや、毎月ちゃんと渡してたんです。生活費も全部」そう言って、彼は苦笑しました。彼の話によ