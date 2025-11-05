外では愛想が良い、子どもには優しい。でも、妻には無関心で、会話も成り立たない夫婦。子どもが成人したらこの人とふたりでの生活になる…こんな夫婦生活続けるべき？誰もが経験しうる「無関心の暴力」この問題を考えたことがある人は多いのではないでしょうか？「妻にだけ優しくない夫」は、主人公・美穂の、リアルで切実な日常を描く作品ですー。「離婚したい」…パート先で相談してみると確かに決定的な問題があるわけでは