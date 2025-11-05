ＥＣＢ賃金トラッカー（ＴＢＣ） ２０２６年第１から第３四半期の暫定データは、賃金上昇率が低下し安定化していることを示唆。 賃金トラッカーの最新値（現行の団体交渉協定を網羅）によると、 一時金を平滑化した交渉賃金上昇率は ２０２４年が４．７％（参加国従業員の５０．６％をカバー）、２０２５年が３．２％（同４８．７％）となる見込み。 一時金を平滑化しない賃金トラッカーで