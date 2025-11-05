元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーの襲われる姿が反響を呼んでいる。５日にインスタグラムで「これは私がプレデターにアブダクションされた時の写真」とつづり、プレデターが大島アナの頭をつかんでいる衝撃的な写真をアップ。「映画『プレデター：バッドランド』が１１月７日劇場公開だと言う記憶を植え付けられて地球に返されました礼儀正しい、いいやつでした」と明かして締めた。この投稿には「リアクショ