2025年を象徴することば・世相を表し、インパクトを残した言葉を表彰する現代用語の基礎知識 選 『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』。そのノミネート語に決定した30語が、5日に発表されました。今回、その中からエンタメ分野における新語・流行語をピックアップし、選出理由と共に2025年を振り返ります。■ノミネートされたエンタメにまつわる言葉たち（ノミネート語30リスト順）※以下、発表資料より【エッホエッホ】