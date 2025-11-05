米津玄師さんの楽曲『IRIS OUT』が、5日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で、7週連続1位を獲得。これで、男性ソロアーティスト歴代単独1位の『連続1位獲得週数』の記録を自己更新しました。本作は、週間再生数で1896.4万回を記録し、9月29日付から7週連続で週間再生数1000万回超えと1位をキープ。累積再生数は、1億8089.0万回を記録しています。また、同ランキングの2位には米津さんと宇多田ヒカルさんの初コラ