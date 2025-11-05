【UEFAチャンピオンズリーグ】リヴァプール 1−0 レアル・マドリード（日本時間11月5日／アンフィールド）【映像】取り消された「ハンド」疑惑シーンレアル・マドリードのMFオーレリアン・チュアメニが、自陣ボックス手前でのシュートブロックをハンドと判定された。しかし、VARが介入した結果ノーハンドに。ボックス内でのハンドに見えるシーンにもかかわらずお咎めなしの判定に、ファンが激怒している。日本時間11月5日のUEF