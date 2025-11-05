ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＩＣが５日、東京・日本武道館でメジャーデビュー５周年記念公演を行った。２０２０年５月のメジャーデビューから、念願の武道館で初のワンマンライブを実現し、７０００人のファンの前で西本茉生は「楽しみにしてた？。圧倒的、過去最多人数だね。ありがとうございます」と感謝。西澤呈は「武道館の皆さん、元気ですか！、元気があれば何でもできる。呈でした」とアントニオ猪木さんの決めセ