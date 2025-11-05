撮影スポット「けやき坂連絡ブリッジ」からの眺め 六本木ヒルズは11月4日、けやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」の点灯を開始した。12月25日（木）まで実施する。点灯時間は17時00分～23時00分。 毎年恒例の名物イベントで、六本木けやき坂通りのLEDが400mにわたって人々の目を楽しませる。今回も初日から多くの人が訪れ撮影などを楽しんでいた。 LEDの数が増えた「けやき坂イルミ」 LEDのカラー