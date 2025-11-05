11月12日(水)「上田と女が吠える夜」スマホ依存&スマホ音痴な女が大論争！宮沢氷魚も参戦！ SNS、動画視聴、支払いまで…今やスマホ１台あればなんでもできる時代。スマホを駆使しながらもスマホ依存的な女と、使い方が分からないスマホ音痴な女が激論！▼番組初登場！瀬川瑛子のチャーミングで自由すぎる発言にMC上田晋也も大困惑？▼世界陸上でも話題！100mハードル日本代表・中島ひとみは寝る前レース動画を見てイメト