バルセロナに所属するブラジル代表FWハフィーニャが、国内3冠を達成した昨シーズンや今後のキャリアについて語った。4日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。2022年夏にリーズからバルセロナへ加入したハフィーニャは、度々売却の噂が挙がりながらも、昨年夏に就任したハンジ・フリック監督のもとで絶対的な存在に。昨シーズンは公式戦57試合出場34ゴール26アシストという圧巻の成績を残し、ラ・リーガ、コパ・デル