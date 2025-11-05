フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。走るのが5歳の娘よりも遅いと明かした。この日のテーマは「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」。体力はないという高橋は「歩くのが遅いので、常に夫が3メートルから5メートル先にいる」と語った。2人で外出するときには「一緒に並んで歩いていない。私が遅すぎて、イライラするみたいで、先に行って、ちょっと携帯