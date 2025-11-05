女性デュオ「Wink」の元メンバーでタレントの相田翔子（55）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。体力がなさすぎて「本当に恥かきました」と明かした。この日のテーマは「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」。体力はないという相田は、子供の運動会の大玉転がしで「娘と何人かでわ〜ってやって、“私も出ます”」と手を上げたという。だが「大玉に置いて行かれて…わ〜っと大玉が行っち