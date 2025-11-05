K―POPの男性5人組「CORTIS（コルティス）」が5日、都内で日本初イベントを行った。ミニアルバム「COLOROUTSIDETHELINES」の発売記念企画。今年8月にデビューしたばかりのBTSの弟分が、日本のファンと濃密な時間を過ごした。黄色い歓声が飛び交う中、8月発表の「GO！」からスタート。KEONHO（16）は「会えることを楽しみにしてきました」と喜びをかみしめた。JAMES（20）は「デビューしてすぐに日本でイベントができてう