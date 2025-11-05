『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』(決勝＝日本テレビ系で12月13日19:00〜生放送)のファイナリスト発表会見が5日、東京・上野の飛行船シアターで行われ、紺野ぶるま、ニッチェは、人生の中における『THE W』の存在を語った。(左から)ニッチェの江上敬子、近藤くみこ決勝に進出したのは、紺野ぶるま(2年連続5度目)、もめんと(初)、電気ジュース(初)、エルフ(4年連続4度目)、ニッチェ(7年ぶり3度目)、とんでもあや(初)、ヤメピ(初)、パ