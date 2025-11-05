スターバックスのチルドカップシリーズの新商品として、「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」がホリデーシーズン向けの4種類の装いで2025年11月4日(火)から期間限定で展開されます。今回、そのうち2種類をサンプルとして提供してもらったので、飲んでみました。チョコレート＆ベリーラテ｜スターバックス® チルドカップhttps://enjoystarbuckschilled.jp/chocolateberrylatte.html大切な人と心弾むホリデ