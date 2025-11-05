俳優の岡田将生が5日、都内で開催された映画『果てしなきスカーレット』ジャパンプレミアに、芦田愛菜らとともに出席。岡田は芦田と参加した第82回ヴェネツィア国際映画祭の思い出を明かし、長編アニメ映画における声優初挑戦を振り返った。【写真】芦田愛菜21歳、透明感あふれる美しいドレス姿！本作は、父の仇討ちに失敗した王女スカーレット（声：芦田）が、仇敵クローディアス（声：役所広司）に対する復讐を果たそうとす