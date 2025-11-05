ＢＴＳ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ×ＴＯＧＥＴＨＥＲらが所属する「ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣ」が６年ぶりに手がける新人グループ「ＣＯＲＴＩＳ」が５日、ＥＰ「ＣＯＬＯＲＯＵＴＳＩＤＥＴＨＥＬＩＮＥＳ」のショーケースを東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙＯ―ＷＥＳＴで行った。８月に韓国でデビューし、日本でショーケースを行うのは初めて。熱気あふれる会場を見回し、ＪＡＭＥＳ（ジェームス、２０）は「東京、会いたかった