男女７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＩＣ（ジェニック）」が５日、東京・日本武道館でメジャーデビュー５周年記念ライブを開催した。目標の一つだった武道館公演がついに実現した。念願のステージに西本茉生（まいき）は「来たぜこの日が！」とシャウト。増子敦貴は「生きてて一番楽しいぞ」と感慨に浸った。これまでの軌跡を思い起こすべく、デビュー曲「ＳＵＮＣＯＭＥＳＵＰ」から最新曲「Ｌｏｃｕｓ」までメ