ＲＩＺＩＮは５日、都内で緊急会見を開き、１０周年となる大みそか大会「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」の対戦カードを発表した。タイトルマッチ６試合の他、フェザー級スペシャルマッチとして、元ＲＩＺＩＮ同級王者の斎藤裕（３８）が１年５カ月ぶりに復帰し、ＹＡ−ＭＡＮ（２９）と対戦することが決定した。元修斗王者の斎藤は、２０年１１月に行われたＲＩＺＩＮフェザー級王座決定戦で朝倉未来（３３）に判定勝ちし、初代