●今夜はスーパームーンが夜空を照らし続ける●土曜日にかけて晴れ間多く 昼間は暖かな日々●日曜日の雨のあと 来週は再び冷たい北風＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう5日(水)の県内は、午前は雲が目立つ空でしたが、午後は次第に晴れ間が多くなってきました。本州の南岸付近を低気圧や前線の雲が東に進んでいて、この雲が次第に県内からは遠ざかっている状況です。 今夜の空には、月と地球の距離が今年最も近