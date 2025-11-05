元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が、黒ドレス姿を披露した。５日にインスタグラムで「毎日お肌と向き合い、少しずつ積み重ねてきた時間があるからこそフェイスケアシリーズの撮影は、いつも穏やかで特別なひとときです。撮影の日も、いつものケアから」とつづって、デコルテが見える黒ドレスを着た浅田が笑顔のショットや美しい肌が際立つ様子などをアップした。この投稿には「美しさ桁違い